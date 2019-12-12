Trump'tan Greta yorumu: Önce öfke kontrolü sorununla başa çık, arkadaşınla film izle, sakin ol

12.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:46

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesini "gülünç" olarak niteledi.



Trump, resmi Twitter hesabında konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Çok gülünç. Greta önce öfke kontrolü sorunuyla başa çıkmalı, sonra bir arkadaşıyla eski tarz güzel bir filme gitmeli. Sakin ol Greta, sakin ol" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle