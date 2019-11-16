Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti
ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.
16.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:47
ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Clint Lorance, Mathew L. Golsteyn ve Edward Gallagher isimli askerleri affettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com