Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti
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Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti

ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.

16.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:47
Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti

ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Clint Lorance, Mathew L. Golsteyn ve Edward Gallagher isimli askerleri affettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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