Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor





ABD Başkanı Donald Trump, resmi temasları kapsamında gittiği Japonya'da Akasaka Sarayı'nda Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 almayı planladığını söyledi. Ayrıca, Trump, ABD'nin Japonya'nın savunma alanında kendini geliştirme çabalarını desteklediğini belirterek; Japonya tarafından verilen bu siparişin şimdiye kadarki en büyük filo siparişi olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA