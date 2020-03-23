Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Nijerya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs tedavisinde iyi geldiğini öne sürdüğü bir ilacı kullanan 3 kişinin zehirlendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta korona virüsü tedavisinde iyi geldiğini öne sürdüğü klorokin isimli ilaç, Nijerya'da üç kişinin zehirlenmesine yol açtı. Nijeryalı yetkililer, Trump'ın sözlerinin ardından klorokin içen üç kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Duvar'ın CNN'den aktardığı haberine göre, Nijerya'nın başkenti Lagos'ta üç kişi bu ilacı aşırı dozda aldı. Bu kişiler hastaneye kaldırılırken, yetkililer korona virüsüne karşı tedavi niyetine evde doktor gözetiminde olmadan bu ilacın kullanılmaması için resmi uyarıda bulundu.

ÖNERİLEN İLACIN SATIŞLARI 4 KAT ARTTI

Nijerya'da Trump'ın açıklamalarının ardından çok sayıda kişinin klorokin stokladığı, ilacın fiyatının bazı yerlerde dört kat arttığı belirtiliyor.