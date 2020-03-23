Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Nijerya, Dünya, Güncel

Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Nijerya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs tedavisinde iyi geldiğini öne sürdüğü bir ilacı kullanan 3 kişinin zehirlendiği belirtildi.

23.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:45
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta korona virüsü tedavisinde iyi geldiğini öne sürdüğü klorokin isimli ilaç, Nijerya'da üç kişinin zehirlenmesine yol açtı. Nijeryalı yetkililer, Trump'ın sözlerinin ardından klorokin içen üç kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Duvar'ın CNN'den aktardığı haberine göre, Nijerya'nın başkenti Lagos'ta üç kişi bu ilacı aşırı dozda aldı. Bu kişiler hastaneye kaldırılırken, yetkililer korona virüsüne karşı tedavi niyetine evde doktor gözetiminde olmadan bu ilacın kullanılmaması için resmi uyarıda bulundu.

ÖNERİLEN İLACIN SATIŞLARI 4 KAT ARTTI

Nijerya'da Trump'ın açıklamalarının ardından çok sayıda kişinin klorokin stokladığı, ilacın fiyatının bazı yerlerde dört kat arttığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Trump geçtiğimiz hafta, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onaylı olmamasına rağmen klorokinin Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu öne sürmüştü. Trump'ın konuşmasında FDA'nın bu ilacı onayladığını söylemesi tepki çekmiş; kurum hemen ardından bir düzeltme yayınlamıştı.

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Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

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Donald Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

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