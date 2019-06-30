Trump'ın kızı Ivanka'nın liderlerle konuşmaya çalıştığı görüntü sosyal medyayı salladı

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Japonya'nın Osaka kentine giden ABD Başkanı Donald Trump'ın heyetindeki isimlerden biri de kızı Ivanka Trump'tı.

Ivanka, zirve kapsamında "Kadınların Güçlendirilmesi" adlı özel konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Ivanka konuşmasında babası Donald Trump'ın kadın hakları ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki yoğun çalışmalarına dikkat çekti.

LİDERLER IVANKA'YI DİKKATE ALMADI

Fransa Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Élysée Sarayı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir görüntü ise tartışma konusu oldu.

Görüntüde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde arasında bir konuşma gerçekleşiyor.

Ivanka Trump'ın ise dört lider arasında geçen diyaloğa katılmaya çalıştığı, ancak diğerlerinin onu göz ardı ettiği görülüyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ivanka'nın bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kullanıcılar, "Şükran Günü'nde yetişkin masasına oturmaya çalışan küçük bir çocuk gibi duruyor", "Lagarde'nin yüzüne bakın… Neden buradasın ve ne konuşuyorsun der gibi", "Onun bu konuşmada yeri yok" gibi yorumlar yaptı.