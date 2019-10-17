Trump'ın Erdoğan mektubu sonrası sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar

Trump'ın Erdoğan mektubu sonrası sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki durum ile ilgili yazdığı mektubun yankıları devam ediyor. euronews Türkçe olarak sosyal medyaya yansıyan yerli ve yabancı bazı paylaşımları sizler için derledik.

17.10.2019 14:27
Trump'ın Erdoğan mektubu sonrası sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki durum ile ilgili yazdığı mektubun yankıları devam ediyor.


Diplomatik nezaket kurallarından tamamen uzak olan mektubun üslubu ve içeriğine ilişkin sosyal medyada yerli ve yabancı analistlerin ilginç paylaşımları da dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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