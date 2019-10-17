Trump'ın Erdoğan mektubu sonrası sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar

17.10.2019 14:27

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki durum ile ilgili yazdığı mektubun yankıları devam ediyor.



Diplomatik nezaket kurallarından tamamen uzak olan mektubun üslubu ve içeriğine ilişkin sosyal medyada yerli ve yabancı analistlerin ilginç paylaşımları da dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle