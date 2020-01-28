: Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler

28.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:15

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etti. Bu plan açıklanmasının Filistin'le birlikteTürkiye'den de tepki geldi.

NUMAN KURTULMUŞDİLDE TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABDÜLHAMİT GÜL: KUDÜS ÖZGÜR FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR

Trump'ın açıkladığısözde Orta Doğu barış planına tepki gösteren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Kudüs, miracın kapısı, insanlığın ortak mirası, özgür Filistin'in başkentidir." dedi.

BÜLENT TURAN: KUDÜS GÖZBEBEĞİMİZDİR

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olacağının ilan edilmesine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kudüs; gözbebeğimizdir, nefesimizdir. Filistin'in geleceği km'lerce uzaktan sözde barış planlarıyla çizilemez. Yüzyıllık plan, tarihe kara bir leke olarak geçecek. Filistin'de barış ortamının tesisi yerine gerilimi tercih etmek yüzyıllar boyu daha kayıp demek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

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