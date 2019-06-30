Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan silahsızlandırılmış bölgede görüştü. Trump "Dünya için harika bir gün" yorumunda bulunurken, Kim "Bugün dünden daha farklı" dedi.
Güney Kore'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan silahsızlandırılmış bölgede görüştü. Trump, görüşmeye ilişkin "Dünya için harika bir gün" yorumunu yaparken Kim de "Bugün dünden daha farklı" dedi.
Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye geçen ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi.
TRUMP: HARİKA BİR GÜN
ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Dünya için harika bir gün. Silahsızlandırılmış bölgeye adım attığım için gururluyum." dedi.
KİM: TRUMP'IN GÖRÜŞME TEKLİFİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Trump'ın görüşme teklifi beni çok şaşırttı. Trump'la harika ilişkiler bize sınırları aşma fırsatı tanıdı. Bugün dünden daha farklı." ifadelerini kullandı.