Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü

Güney Kore'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan silahsızlandırılmış bölgede görüştü. Trump, görüşmeye ilişkin "Dünya için harika bir gün" yorumunu yaparken Kim de "Bugün dünden daha farklı" dedi.

Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye geçen ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi.

TRUMP: HARİKA BİR GÜN

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Dünya için harika bir gün. Silahsızlandırılmış bölgeye adım attığım için gururluyum." dedi.

KİM: TRUMP'IN GÖRÜŞME TEKLİFİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Trump'ın görüşme teklifi beni çok şaşırttı. Trump'la harika ilişkiler bize sınırları aşma fırsatı tanıdı. Bugün dünden daha farklı." ifadelerini kullandı.