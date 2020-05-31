Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediklerini açıkladı
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Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıkladı.

Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediklerini açıkladı
31.05.2020 03:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 03:29

ABD Başkanı Donald Trump, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıkladı.

Trump, Florida'dan dönüşte uçaktaki gazetecilere, gelecek ay yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapılmasını istediğini vurgulayan Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." görüşünü paylaştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Trump, G7'nin Beyaz Saray'da olmasını istiyordu

G-7 Liderler Zirvesi'nin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

Trump ise 20 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın zirvenin Beyaz Saray'da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net tarih vermemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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