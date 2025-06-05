Trump - Elon Musk kavga mı etti, neden kavga ettiler? Elon Musk, Trump'a "nankör" dedi mi?

Trump - Elon Musk kavga mı etti, neden kavga ettiler? Elon Musk, Trump'a 'nankör' dedi mi?
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ABD Başkanı Donald Trump: Musk beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Artık çok iyi bir ilişkimiz olup, olmayacağını bilmiyorum dedi. Peki, Trump - Elon Musk kavga mı etti? Peki,Trump - Elon Musk kavga mı etti? Elon Musk, Trump'a "nankör" dedi mi? Trump - Elon Musk kavga mı etti? Elon Musk, Trump'a "nankör" dedi mi?

Seçimler sırasında Trump'ın büyük destekçisi olan ve Donald Trump ABD'ye ikinci kez başkan seçildikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (Doge) başına getirilen Elon Musk ile Trump arasındaki çatlak büyüyor. Peki, Trump - Elon Musk kavga mı etti? Elon Musk, Trump'a "nankör" dedi mi?

TRUMP - ELON MUSK KAVGA MI ETTİ?

Seçimler sırasında Trump'ın büyük destekçisi olan ve Donald Trump ABD'ye ikinci kez başkan seçildikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (Doge) başına getirilen Elon Musk ile Trump arasındaki çatlak büyüyor.

ABD Başkanı Trump son olarak Musk'la ilgili olarak şöyle konuştu: Elon Musk vergi tasarına karşı çıkarak, beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Musk ile artık çok iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum.

Elon Musk ise "Ben olmasaydım Trump bu seçimi kaybetmişti. Nankör." diyerek tartışmayı alevlendirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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