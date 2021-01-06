Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi (2)

06.01.2021 23:18 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:22
Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi (2)

NANCY PELOSİ'NİN OFİSİNE GİRDİLERKongre binasına giren göstericilerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girdikleri ifade edildi.

NANCY PELOSİ'NİN OFİSİNE GİRDİLER

Kongre binasına giren göstericilerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girdikleri ifade edildi. Göstericilerin, bilgisayarını kapatmayı unutan Pelosi'nin maillerini okuduğu belirtildi.


Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi (2) - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 23:22:29. #1.14#
title