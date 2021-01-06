Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi (2)
06.01.2021 23:18 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:22
NANCY PELOSİ'NİN OFİSİNE GİRDİLERKongre binasına giren göstericilerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girdikleri ifade edildi.
NANCY PELOSİ'NİN OFİSİNE GİRDİLER
Kongre binasına giren göstericilerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girdikleri ifade edildi. Göstericilerin, bilgisayarını kapatmayı unutan Pelosi'nin maillerini okuduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı