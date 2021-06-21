Donald Trump'tan ilginç mesaj: Kaybedenlerin Babalar Günü kutlu olsun
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Donald Trump'tan ilginç mesaj: Kaybedenlerin Babalar Günü kutlu olsun

Haberler.com - Haberler | Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Babalar Günü nedeniyle ilginç bir mesaj yayınladı. Sosyal medya yasağı nedeniyle destekçileri tarafından yayınlanan mesajda Trump, "Radikal Sol, ve dünyanın diğer kaybedenleri dahil herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Umarım eninde sonunda herkes bir araya gelir" sözlerine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü, 'kaybedenler' olarak nitelediği siyasi rakiplerine bir Babalar Günü mesajı gönderdi. Twitter ve Facebook'tan sansürlenen Trump, açıklamayı destekçileri tarafından tweetlenen siyasi eylem komitesi aracılığıyla yayınladı.

"KAYBEDENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Trump mesajında, "Radikal Sol, ve dünyanın diğer kaybedenleri dahil herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Umarım eninde sonunda herkes bir araya gelir!" ifadeleri kullanıldı. Trump Organizasyonu ayrıca, Trump ile oğullarının olduğu fotoğraf ile Babalara Günü için bir tebrik mesajı da paylaştı.

Donald Trump'tan ilginç mesaj: Kaybedenlerin Babalar Günü kutlu olsun
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