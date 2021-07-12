TRT Tutunamayanlar bitti mi? Tutunamayanlar dizisi yok mu, ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar dizisi, gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin koronavirüs pandemisi nedeniyle ekranlara Tutunamayanlar Çevrimiçi olarak devam etmesinin ardından Haziran 2020'de son kez yayınlanmıştı. Final yapmayan dizi hakkında TRT Tutunamayanlar bitti mi? Tutunamayanlar dizisi yok mu, ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları merak edildi.

TRT Tutunamayanlar bitti mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tutunamayanlar, İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film imzalı, ilk bölümü 7 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan absürt komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

Konusu

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da pek niyeti olmayan Tarık, gittiği bir iş görüşmesinde İrem'e aşık olur. İrem, Tarık'ın yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün, İlham Perisi olan İlhan ile karşılaşır. İlhan'ın verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

TUTUNAMAYANLAR BİTTİ Mİ?

2019 yılında başlayan dizi, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekranlara ala vermişti. Bu süre içerisinde Tutunamayanlar Çevrim içi olarak ekranlara geldi. Yönetmenlik ve senaristlik görevini Osman Nail Doğan'ın yaptığı dizinin kadrosunda; Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı, Bora Akkaş ve Hande Katipoğlu gibi isimlerin de bulunduğu dizi 2 Haziran 2020 itibari ile ekranlara veda etmiştir.

TRT TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPT?

Tutunamayanlar dizisi, koronavirüs pandemisi nedeniyle Tutunamayanlar Çevrimiçi olarak ekranlara geldi. Tutunamayanlar dizisi, 2 Haziran 2020 tarihi itibari ile ekranalra veda etti.