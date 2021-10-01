TRT Müzik, bu hafta sonu izleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRT Müzik, bu hafta sonu izleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
TRT Müzik, bu hafta sonu izleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak

TRT Müzik yeni yapımlarıyla seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor.

TRT Müzik yeni yapımlarıyla seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Biz Bize Şarkılar", "Mazhar Alanson ile" ve "Laterna" programları bu hafta sonu da izleyicilerle TRT Müzik'te buluşacak.

Sanatçı Kutsi ve orkestrasının sahne aldığı "Biz Bize Şarkılar" her hafta farklı bir içerikle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Programının 1 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek bölümünde Barış Manço'nun şarkılarına yer verilecek.

Sanatçı Mazhar Alanson, dingin sesi ve duygu dolu yorumuyla sevilen şarkılara hayat verirken kendine has üslubuyla da hatıralarını ekranlara taşıyor.

"Mazhar Alanson ile" programının 2 Ekim Cumartesi ekranlara gelecek bölümünün konuğu Linet olacak.

Dünya müziğine ait seçkilerin Türk enstrümanlarıyla icra edildiği "Laterna" programını usta sanatçı Meral Azizoğlu ve müzisyen Hakan Güngör birlikte sunuyor. 3 Ekim Pazar günü yayınlanacak programın bu haftaki konuğu usta oyuncu Selim Bayraktar olacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

 Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Mehmet Nuri Ersoy Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Caner Cindoruk
Spor Abdullah Avcı Yemek Tarifleri Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TRT Müzik, bu hafta sonu izleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:31:04. #1.12#