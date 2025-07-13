Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi. TRT Genel Müdürlüğü'ne ise yeniden Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. Peki, TRT Genel Müdürü değişti mi?

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA YENİ İSİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.

GENEL MÜDÜR DEĞİŞMEDİ

TRT Genel Müdürlüğü'ne ise yeniden Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner getirildi.

FERUDUN YILMAZ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Ferudun Yılmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu.

Ferudun Yılmaz 1969 yılında Bulgaristan'da doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF (İngilizce) bölümünden mezun olduktan sonra Yüksek Lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde yaptı. 2009 yılında profesör unvanı aldı.

Ardından 2015 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Haziran 2023 tarihli kararnameye göre Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz oldu.

Yılmaz, Felsefe, iktisat felsefesi, politik iktisat, iktisat metodolojisi ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında çalışmaktadır. Journal of Economic Issues, ODTÜ Gelişme Dergisi, Toplum ve Bilim, Doğu Batı gibi dergilerde makaleleri yayımlanan yazarın Rasyonalite İktisat Özelinde Bir Tartışma (Paradigma, 2009) adlı bir kitabı vardır.