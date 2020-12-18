TRT Çocuk frekans bilgileri! TRT Çocuk Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT Çocuk canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT Çocuk'un frekans bilgileri nedir? TRT Çocuk polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT Çocuk canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT Çocuk frekansı kaçtır? TRT Çocuk frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TRT ÇOCUK FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11.958

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

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TRT Çocuk kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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