TRT Çocuk frekans bilgileri! TRT Çocuk Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT Çocuk canlı izleme linki!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TRT Çocuk frekans bilgileri! TRT Çocuk Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT Çocuk canlı izleme linki!

18.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:00
TRT Çocuk frekans bilgileri! TRT Çocuk Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT Çocuk canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT Çocuk'un frekans bilgileri nedir? TRT Çocuk polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT Çocuk canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT Çocuk frekansı kaçtır? TRT Çocuk frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TRT ÇOCUK FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11.958

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

TRT ÇOCUK CANLI İZLE

TRT Çocuk kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

TRT ÇOCUK CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Sinan Akçıl Gülben Ergen Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Adana Şiddet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT Çocuk frekans bilgileri! TRT Çocuk Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT Çocuk canlı izleme linki! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:03:10. #1.14#
title