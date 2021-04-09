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TRT canlı yayın akışı! TRT yayın akışı!

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TRT canlı yayın akışı! TRT yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 9 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT canlı yayın akışı! TRT yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 9 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

9 NİSAN TRT YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer

05:40 SeksenlerDiğer

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:35 Acemi Anneler

16:55 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

TRT canlı yayın izlemek için tıklayınız

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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