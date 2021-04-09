TRT canlı yayın akışı! TRT yayın akışı!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 9 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT canlı yayın akışı! TRT yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 9 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
9 NİSAN TRT YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer
05:40 SeksenlerDiğer
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:35 Acemi Anneler
16:55 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?