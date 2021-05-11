TRT canlı izle! 11 Mayıs Salı TRT yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde.11 Mayıs Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 11 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
11 MAYIS SALI TRT YAYIN AKIŞI
02:05 Mesnevi'den Hikayeler
02:30 Sahur Bereketi
04:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer
04:55 VuslatDiğer
07:55 Mesnevi'den HikayelerDiğer08:20Kuşlarla Yolculuk
09:00 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:10 Türkan Hanım'ın Konağı
11:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:40 İyilik Hikayeleri
14:55 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum...
20:30 Masumlar Apartmanı