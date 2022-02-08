TRT Belgesel Yeni Köylü nerede çekiliyor? Yeni Köylü hangi ilde çekildi?

TRT belgesel Yeni Köylü nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

YENİ KÖYLÜ KONUSU

Hayallerini gerçekleştirmiş Gül Melek ve Zeki Karabulut'un hikayesi Yeni Köylü'de. Son yıllarda birçok şehirlinin ağzından şu sözleri duyuyoruz: "Bir emekli olayım köyüme dönüp sade bir hayat yaşayacağım." Organik ve doğal beslenmenin tek yolu büyük şehirlerden uzaklaşmak mı acaba?

TRT BELGESEL YENİ KÖYLÜ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni Köylü belgeseli, Niğde'nin Nar Köy'ünde çekildi. Narköy, Niğde ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köy, daha önceleri Çiftlik ilçesine bağlıyken 16 Nisan 1994 tarihinde Niğde Merkez ilçeye bağlandı. Niğde'ye 93 km, Aksaray'a 55 km, Nevşehir'e 70 km uzaklıktadır.

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