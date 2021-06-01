TRT Belgesel'de Yayınlanan 'Şehirden Uzakta' Ekibinden Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök'e Teşekkür

TRT Belgesel'de Yayınlanan 'Şehirden Uzakta' Ekibinden Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök'e TeşekkürTRT Belgesel ve TRT'de yayınlanan 'Şehirden Uzakta' Belgesel filminin çekimleri Eğirdir'de gerçekleşti.

TRT Belgesel'de Yayınlanan 'Şehirden Uzakta' Ekibinden Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök'e TeşekkürTRT Belgesel ve TRT'de yayınlanan 'Şehirden Uzakta' Belgesel filminin çekimleri Eğirdir'de gerçekleşti. İzleyicileri ekranlara kilitleyen programın yeni bölümünün tamamı Eğirdir ve çevresinde çekildi. Programın Yönetmeni Ayşegül Daldal ve ekibi bugün sabah saatlerinde Kaymakamımız Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamlarında ziyaret ederek teşekkür ettiler. Eğirdir'in tanıtımı, 52 dakika sürecek belgeselle ekranlara gelecek. Yönetmen Ayşegül Daldal; 'Doğa harikası Eğirdir'de hiç bilmediğimiz güzelliklerle karşılaştık, Kaymakam ve Başkanımızın destekleri sayesinde tamda istediğimiz gibi çekimlerimizi gerçekleştirdik, bu destek işimizi kolaylaştırdı, çok teşekkür ediyoruz. ' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre