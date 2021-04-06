Tron Coin Yorum: Tron (TRX) coin neden yükseldi? Tron coin daha da yükselir mi?

Tron coin yorum: TRX fiyat hareketinin 4 saatlik teknik tablosu olumlu bir eğilim öngörüyor. Pivot noktalarına göre, TRX'in kritik destek seviyesi 0.1010 $ 'a yerleştirildi . 4 saatlik bir zaman çerçevesinin haftalık grafiğine dalarken, yüksek güvenilirliğe sahip bir yükseliş eğilimini temsil eden bir yükseliş eğilimi gösteren şamdan desenini tamamlar.

Tron Coin Yorum:

TRX fiyat hareketi Pazartesi günkü işlem seansında 0.1010 $ 'dan 0.1315 $' a sıçradı.

TRX'te 24 saatlik hacim, 1,34 piyasa değerine oranla 13.082.400.164 $ 'dır.

TRX/ BTC çifti% 16.71 kazançla 0.000002238 BTC seviyesinde işlem görüyordu.

EMA- (8,13,21,55) madeni parada başka bir güçlü destek görevi görür. EMA-8 ( mavi ), güçlü bir yükseliş eğilimi gösteren EMA-55'in ( kırmızı ) üzerinde kesişiyor. Fiyat da tüm EMA'ların üstündedir. Yatırımcılar, EMA'da pozitif bir geçiş algılayabilir ve fiyat da pozitif eğilimi izleyecektir.

76.10 değerindeki RSI göstergesi (OVERBOUGHT), madeni parada aşırı alım durumunu gösterir. Dahası, Yatırımcılar endekste yukarı doğru bir eğim görebilir ve artık gelecekteki işlem seanslarında soğuyabilir.

(Hacim 1.74B ) Cilt MA (üzerinde bir satın alma hacmi temsil 1.02b 20 gün). Tron'da fiyatını daha yüksek seviyelere çıkarmak için yüksek alım baskısı devam ediyor.

Boğalar TRX Fiyat Eylemini Tercih Ediyor

TRX fiyatı, son 24 saatte % 21.90 ve haftalık zaman diliminde % 114.74 artışla 0.1315 $ 'dan işlem gördü. Ayrıca, yatırımcılar Tron'a ilgi gösteriyor, yüksek hacim temsil ediyor. Buna karşılık, piyasa değeri 9.89 milyar dolardır. Teknik olarak, yatırımcılar EMA'da pozitif bir geçiş algılayabilir ve fiyat 8-EMA'nın üzerinde seyrediyor. RSI endeksi yukarı doğru bir eğim gösterir. Dahası, fiyat hareketi gelecekteki işlem seanslarında 0.1390 ??$ 'lık dirence doğru olabilir.

Direnç: 0,1390 dolar

Destek: 0,1010 ABD doları