Tron Coin Yorum: Tron (TRX) coin neden yükseldi? Tron coin daha da yükselir mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tron Coin Yorum: Tron (TRX) coin neden yükseldi? Tron coin daha da yükselir mi?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Tron Coin Yorum: Tron (TRX) coin neden yükseldi? Tron coin daha da yükselir mi?

Tron coin yorum: TRX fiyat hareketinin 4 saatlik teknik tablosu olumlu bir eğilim öngörüyor. Pivot noktalarına göre, TRX'in kritik destek seviyesi 0.1010 $ 'a yerleştirildi . 4 saatlik bir zaman çerçevesinin haftalık grafiğine dalarken, yüksek güvenilirliğe sahip bir yükseliş eğilimini temsil eden bir yükseliş eğilimi gösteren şamdan desenini tamamlar.

Tron Coin Yorum:

  • TRX fiyat hareketi Pazartesi günkü işlem seansında 0.1010 $ 'dan 0.1315 $' a sıçradı.
  • TRX'te 24 saatlik hacim, 1,34 piyasa değerine oranla 13.082.400.164 $ 'dır.
  • TRX/ BTC çifti% 16.71 kazançla 0.000002238 BTC seviyesinde işlem görüyordu.

EMA- (8,13,21,55) madeni parada başka bir güçlü destek görevi görür. EMA-8 ( mavi ), güçlü bir yükseliş eğilimi gösteren EMA-55'in ( kırmızı ) üzerinde kesişiyor. Fiyat da tüm EMA'ların üstündedir. Yatırımcılar, EMA'da pozitif bir geçiş algılayabilir ve fiyat da pozitif eğilimi izleyecektir.

76.10 değerindeki RSI göstergesi (OVERBOUGHT), madeni parada aşırı alım durumunu gösterir. Dahası, Yatırımcılar endekste yukarı doğru bir eğim görebilir ve artık gelecekteki işlem seanslarında soğuyabilir.

(Hacim 1.74B ) Cilt MA (üzerinde bir satın alma hacmi temsil 1.02b 20 gün). Tron'da fiyatını daha yüksek seviyelere çıkarmak için yüksek alım baskısı devam ediyor.

Boğalar TRX Fiyat Eylemini Tercih Ediyor

TRX fiyatı, son 24 saatte % 21.90 ve haftalık zaman diliminde % 114.74 artışla 0.1315 $ 'dan işlem gördü. Ayrıca, yatırımcılar Tron'a ilgi gösteriyor, yüksek hacim temsil ediyor. Buna karşılık, piyasa değeri 9.89 milyar dolardır. Teknik olarak, yatırımcılar EMA'da pozitif bir geçiş algılayabilir ve fiyat 8-EMA'nın üzerinde seyrediyor. RSI endeksi yukarı doğru bir eğim gösterir. Dahası, fiyat hareketi gelecekteki işlem seanslarında 0.1390 ??$ 'lık dirence doğru olabilir.

Direnç: 0,1390 dolar

Destek: 0,1010 ABD doları

Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Haydar Akar Cahit Özkan Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ozan Tufan İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tron Coin Yorum: Tron (TRX) coin neden yükseldi? Tron coin daha da yükselir mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:02:52. #1.16#
title