Troll: Kuyruklu Macera Filmi

05.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:45

Rengarenk saçlı trolllerin hikayesini ele alan animasyon türündeki filmin yönetmeni Mike Mitchell. Filmin açıklanan başrolünde son dönemin yükselen yıldızlarından Anna Kendrick ve ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake yer alıyor. Senaryo ise Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Erica Rivinoja'ya ait.

Poppy, güçlerini daima umutsuz olan Branch ile birleştirir ve kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir maceraya atılır. Arkadaşlarını, kötü Bergen’in pençelerinden ve onların lideri Kral Gristle’ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu zorlu görevi tamamlamak zorundadır. Poppy’nin bu destansı macerası gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.

Yönetmen: Kevin Munroe

Senaryo: Suzanne Bolch, Kristian Kamp

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Troll: The Tale of a Tail

Yapımcı Firma: Sagatoon AS

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Norveç

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 17.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com