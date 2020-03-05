Troll: Kuyruklu Macera Filmi
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Troll: Kuyruklu Macera Filmi

Troll: Kuyruklu Macera filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Troll: Kuyruklu Macera filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:45
Troll: Kuyruklu Macera Filmi

Rengarenk saçlı trolllerin hikayesini ele alan animasyon türündeki filmin yönetmeni Mike Mitchell. Filmin açıklanan başrolünde son dönemin yükselen yıldızlarından ve ünlü şarkıcı ve oyuncu yer alıyor. Senaryo ise Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Erica Rivinoja'ya ait.

Poppy, güçlerini daima umutsuz olan Branch ile birleştirir ve kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir maceraya atılır. Arkadaşlarını, kötü Bergen’in pençelerinden ve onların lideri Kral Gristle’ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu zorlu görevi tamamlamak zorundadır. Poppy’nin bu destansı macerası gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.

Yönetmen: Kevin Munroe

Senaryo: Suzanne Bolch, Kristian Kamp

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Troll: The Tale of a Tail

Yapımcı Firma: Sagatoon AS

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Norveç

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 17.04.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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