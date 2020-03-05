Troll: Kuyruklu Macera Filmi
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Rengarenk saçlı trolllerin hikayesini ele alan animasyon türündeki filmin yönetmeni Mike Mitchell. Filmin açıklanan başrolünde son dönemin yükselen yıldızlarından Anna Kendrick ve ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake yer alıyor. Senaryo ise Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Erica Rivinoja'ya ait.
Poppy, güçlerini daima umutsuz olan Branch ile birleştirir ve kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir maceraya atılır. Arkadaşlarını, kötü Bergen’in pençelerinden ve onların lideri Kral Gristle’ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu zorlu görevi tamamlamak zorundadır. Poppy’nin bu destansı macerası gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.
Yönetmen: Kevin Munroe
Senaryo: Suzanne Bolch, Kristian Kamp
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Troll: The Tale of a Tail
Yapımcı Firma: Sagatoon AS
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Norveç
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 17.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com