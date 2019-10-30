Trenin çarptığı genç futbolcu öldü

30.10.2019 11:00

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen genç futbolcu, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Serap Aktaş Koşuyolu'nda yaya olarak hemzemin geçitten karşıya geçen ve bu sırada telefonla konuşan Sedat Damar'a (25), Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Damar'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sedat Damar'ın, Adana 1. Amatör Küme takımı Ceyhan Doğanspor futbolcusu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA