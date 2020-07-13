Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır? Trendyol üyelik silme nasıl yapılır?
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Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır? Trendyol üyelik silme nasıl yapılır?

Online alışveriş hizmeti ile kullanıcıları ilgi gösterdiği Trendyol, üyelik işlemleri ile merak ediliyor. Kullanıcılar Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır ve Trendyol üyelik silme nasıl yapılır konularını araştırdı. Peki, Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır? Trendyol hesap silme nasıl yapılır?

Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır? Trendyol üyelik silme nasıl yapılır?
13.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:26

E-ticaret alanında ziyaretçilerin sıkça ziyaret ettiği Trendyol, üyelik işlemleri ile merak ediliyor. Kullanıcılar, Trendyol üyelik silme nasıl yapılır ve Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır gibi konuları merak ederken detayları da araştırıyor. Peki, Trendyol üyelik silme nasıl yapılır? Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır? İşte, detaylar!

TRENDYOL'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Trendyol'a üye olmak için ana sayfada "Giriş yap" bölümüne geliniz. E-posta ve şifre belirledikten sonra cinsiyet seçimi yapın ve"Trendyol'a üye olun" butonuna tıklayınız. Bu aşamadan sonra alışverişe başlayabilirsiniz.

Trendyol üyelik silme nasıl yapılır? Trenyol üyelik işlemi nasıl yapılır?

TRENDYOL HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Trendyol destek hizmet birimi, üyelik silme işlemi yapmak isteyen kullanıcılarına şu şekilde cevap vermektedir:

"Üyelik iptal talebinizi https://www.trendyol.com/kisisel_verilerin_korunmasi.html linkinde bulunan 7. Maddenin en sonundaki başvuru formunu indirerek ve formun içindeki bilgileri eksiksiz doldurarak yapabilmektesiniz. Orada belirtilen yöntemlerden birini seçerek formu kvkk@trendyol.com'a gönderebilirsiniz. Bu işlemleri yaptığınız takdirde üyelik iptal talebiniz işleme alınacak."

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