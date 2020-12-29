Tren seferleri başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri ne zaman başlayacak? YHT seferleri, Doğu ekspresi başladı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tren seferleri başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri ne zaman başlayacak? YHT seferleri, Doğu ekspresi başladı mı?

29.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:33
Tren seferleri başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri ne zaman başlayacak? YHT seferleri, Doğu ekspresi başladı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan TCDD tren seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. TCDD'den gelen son dakika açıklaması sonrası yeni bilgileri sizler için derledik.

TCDD, corona virüs tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 tarihinde seferlerini durdurdu. Ulaştırma bakanlığı, corona virus sebebiyle durdurulan seferler hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Tren seferleri ne zaman başlayacak?

TREN SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Bölgesel ve ana hat tren seferlerinin corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun bir şekilde seferlere başlatılacağı ifade edildi.

Seferlerin ne zaman başlatılacağına dair kesin bir tarih açıklanmadı. Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD resmi sitelerinden duyuruların yapılacağı açıklandı.

TCDD BÖLGESEL TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TCDD'nin resmi sitesinde yer alan duyurular arasında "SALGIN ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE 01-02-03 OCAK 2021 TARİHLERİNDE TÜM YHT SEFERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİR." açıklaması yer alıyor.

Son yapılan açıklamaya göre ise seferlerin başlaması için çalışmalara başladndığı aktarılıyor. Yakın tarihte seferlerin koronavirüs tedbirleri gözetilerek başlaması bekleniyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Bülent Ersoy Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tren seferleri başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri ne zaman başlayacak? YHT seferleri, Doğu ekspresi başladı mı? | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:33:30. #1.15#
title