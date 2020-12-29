Tren seferleri başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri ne zaman başlayacak? YHT seferleri, Doğu ekspresi başladı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan TCDD tren seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. TCDD'den gelen son dakika açıklaması sonrası yeni bilgileri sizler için derledik.