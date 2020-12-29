Tren seferleri başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri ne zaman başlayacak? YHT seferleri, Doğu ekspresi başladı mı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan TCDD tren seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. TCDD'den gelen son dakika açıklaması sonrası yeni bilgileri sizler için derledik.
TCDD, corona virüs tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 tarihinde seferlerini durdurdu. Ulaştırma bakanlığı, corona virus sebebiyle durdurulan seferler hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Tren seferleri ne zaman başlayacak?
TREN SEFERLERİ BAŞLADI MI?
Bölgesel ve ana hat tren seferlerinin corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun bir şekilde seferlere başlatılacağı ifade edildi.
Seferlerin ne zaman başlatılacağına dair kesin bir tarih açıklanmadı. Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD resmi sitelerinden duyuruların yapılacağı açıklandı.
TCDD BÖLGESEL TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TCDD'nin resmi sitesinde yer alan duyurular arasında "SALGIN ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE 01-02-03 OCAK 2021 TARİHLERİNDE TÜM YHT SEFERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİR." açıklaması yer alıyor.
Son yapılan açıklamaya göre ise seferlerin başlaması için çalışmalara başladndığı aktarılıyor. Yakın tarihte seferlerin koronavirüs tedbirleri gözetilerek başlaması bekleniyor.