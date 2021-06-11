Tren kazasıyla sarsılan Pakistan'dan bir kahreden haber daha! Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

2 gün önce seyir halindeki yolcu treninin vagonunun yerinden çıkması sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'dan bir acı haber daha geldi. Belucistan eyaletinde, güneydeki Sindh eyaletinden dönen ve Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.