Tren kazasıyla sarsılan Pakistan'dan bir kahreden haber daha! Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
2 gün önce seyir halindeki yolcu treninin vagonunun yerinden çıkması sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'dan bir acı haber daha geldi. Belucistan eyaletinde, güneydeki Sindh eyaletinden dönen ve Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın güneybatısında Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Kazanın, Belucistan eyaletinin Khuzdar kentinde meydana geldiği aktarılırken, polis yetkilisi Hafeez Ullah Mengal, ölü ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.
OTOBÜSÜN AŞIRI HIZLI OLDUĞU KAYDEDİLDİ
Güneydeki Sindh eyaletinden dönen otobüsün aşırı hızlı olduğu, sürücünün virajı alamaması sonrası devrilerek şarampole yuvarlandığı kaydedildi.
TREN KAZASINDA 62 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde iki gün önce, sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkmış, ray üzerinde sürüklenen vagon karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı. Bu felakette 62 kişi vefat ederken, 100'den fazla insan da yaralanmıştı.