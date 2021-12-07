Tren kazasının altından 'Anne şefkati' çıktı

BURDUR (İHA) - Burdur'da tren kazasında hayatını kaybeden Serpil Erçömlek'in çocuklarını okula bıraktığı eve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Burdur'un Menderes Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda demiryolu geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadın yük trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan talihsiz kadının parmak izi sonucu kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybedenin 33 yaşındaki, 2 çocuk annesi Serpil Erçömlek olduğu tespit edildi. Demiryolunun diğer tarafında bulunan okula çocuklarını bırakan Erçömlek'in eve dönüş yolunda kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşinden boşandığı öğrenilen Erçömlek'in iki çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak koruma altına alındığı belirtildi.

Yük treninin kazadan saniyeler öncesi çevredeki bir işyerine ait kameralara yansıdı. Burdur'dan Afyonkarahisar yönüne seyir halinde olan tren saniyeler sonra karşıya geçmeye çalışan kadına çarpıyor. Şirinevler Mahalle Muhtarı Ahmet Emre, "Buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz. Bağlar Mahallesinde yapılan üst geçit gibi bir üst geçit istiyoruz" dedi. - BURDUR