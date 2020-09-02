Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi konusu nedir? Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü oyuncuları kim?
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Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi konusu nedir? Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü oyuncuları kim?

Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Transformers: Ay'ın Karanlık Yüz filmi fragmanı da haberimizde.

Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi konusu nedir? Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü oyuncuları kim?
02.09.2020 07:33 | Son Güncelleme: 02.09.2020 07:36

Film takipçileri ''Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

TRANSFORMERS: AY'IN KARANLIK YÜZÜ OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Michael Bay, yapımcılığını ise Steven Spielberg üstlendi. Filmin ana karakterleri Otobotlar ve Decepticonlar arasındaki savaş ilerler. Sevilen filmin oyuncuları:

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Rosie Huntington-Whiteley - Carly Spencer

Josh Duhamel - William Lennox

Tyrese Gibson - Robert Epps

Patrick Dempsey - Dylan Gould

John Turturro - Reggie Simmons

John Malkovich - Bruce Brazos

Ken Jeong - Jerry Wang

Julie White - Judy Witwicky

Kevin Dunn - Ron Witwicky

TRANSFORMERS: AY'IN KARANLIK YÜZÜ KONUSU

Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu cybertrone gezegeninde yaşanan Autobot ve Decepticon savaşında gezegenden ayrılıp dünya'ya doğu yola çıkan Autobotların eski lideri Sentinel Prime üstünden geçmektedir.(Spoiler içerir) Sentinel Prime ın uzay aracı ayın karanlık yüzüne düşer ve insanoğlu aya ulaştığı anda Sentinel'in gemisini keşfeder.Yıllar sonra Autobot ekibi ayın karanlık yüzüne iner ve Sentinel Prime ile birlikte kalan 5 kolonu dünyaya getirir ve Optimus matrix ile Sentinel'i yeniden hayata döndürür. İnsanoğlu Decepticon saldırısından Sentinel'i korumaya çalışırken Sentinel'i Decepticonlar ile anlaşma yaptığını anlatır ve İronhide ı öldürüp kaçar. Decepticonların elinde olan kolonlar sayesinde Cybertrone'u dünyaya getirmeye çalışır.İnsanoğlu bütün bu yıkımın suçlusu olarak Autobotları suçlar ve onları uzaya gönderir ancak roketin içinde saklanan Autobotlar planladıkları gibi tekrar dünyaya döner ve Chicago savaşında Decepticonlar karşı savaşırlar.

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