Tramvay seferlerinde aksama
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Tramvay seferlerinde aksama

Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor.

21.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:16
Tramvay seferlerinde aksama

KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: DHA

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: Tramvay seferlerinde aksama
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