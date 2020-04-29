Trakya'nın en büyük halk pazarı açık havada son kez kuruldu - KIRKLARELİ
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Trakya'nın en büyük halk pazarı açık havada son kez kuruldu - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yaklaşık bin 200 esnafın tezgah açtığı ve Trakya'nın en büyük halk pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık alanda son kez kuruldu.

Trakya'nın en büyük halk pazarı açık havada son kez kuruldu - KIRKLARELİ
29.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:23

Kırklareli'nde yaklaşık bin 200 esnafın tezgah açtığı ve Trakya'nın en büyük halk pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık alanda son kez kuruldu.

Kırklareli Valiliğinin kararı ile Karakaş Mahallesi'nde çarşambaları kurulan halk pazarı, 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla kapalı alanda kurulacak.

Kırklareli Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın en büyük pazarının artık açık havada kurulmayacağını söyledi.

Normal şartlarda pazarda binin üzerinde esnafın tezgah açtığını ifade eden Yıldırım, salgın nedeniyle ise pazarda bir süredir sadece meyve ve sebze satışları yapıldığını anlattı.

Salgının kontrol altına alınması ve bundan sonra halk pazarının açık havada kurulmaması için karar alındığını ifade eden Yıldırım, devletin salgına karşı aldığı kararların arkasında olduklarını dile getirdi.

Kapalı pazar yerinde vatandaşların içeriye daha kontrollü alınacağını vurgulayan Yıldırım, "Bu hafta cumartesi itibarıyla kapalı pazar yerinde tezgahlar açılacak. Ardından Çarşamba günleri de aynı şekilde devam edecek. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşımızın da alışveriş yaparak sosyal mesafeye uyum sağlaması gerekiyor. Kapalı pazar yerinde 400 esnafımızın tezgah açabileceği bir alan var."

Halk pazarında ise öğle saatlerinden itibaren insanların yoğunluk oluşturduğu görülüyor.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibi, pazarın 13 giriş çıkışından 11'ini bariyer ve şerit ile kapatarak vatandaşların iki noktadan girişlerini sağladı.

Ekip, vatandaşlara maske dağıttı.

Trakya'nın en büyük halk pazarı açık havada son kez kuruldu - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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