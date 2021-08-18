Trakya'nın en büyük gençlik merkezi olacak

Süleymanpaşa Belediyesinin prestij projelerinden olan Ata Tepe Gençlik Merkezinde proje çalışmaları tamamlanarak, ihale aşamasına gelindi.

Süleymanpaşa Belediyesinin prestij projelerinden olan Ata Tepe Gençlik Merkezinde proje çalışmaları tamamlanarak, ihale aşamasına gelindi.

Süleymanpaşa Belediyesinin şehrin en güzel manzaralarından birine sahip olan Ata Tepe'de inşa edeceği Ata Tepe Gençlik Merkezinde proje çalışmaları tamamlanarak, ihale aşamasına gelindi. Tamamlandığında şehre hakim bir noktada yükselecek olan Atatürk Anıtı ve Türk Bayrağı ile ziyaretçileri karşılayarak şehri hafızalara kazımayı amaçlayan Süleymanpaşa Belediyesi, bünyesinde büyük bir tema park, seyir terasları ve dinlenme alanlarını da barındıran Paşa Park Projesi ile de Süleymanpaşa'yı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Projenin gidişatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Verdiğimiz sözlerden birini daha tutarak, şehrimize kazandırmayı hedeflediğimiz devasa projemizin ihale aşamasına geldiğinin müjdesini siz değerli hemşerilerimize vermek istiyorum. Tamamlandığında Trakya'mızın en büyük gençlik merkezini de içerisinde barındıracak olan Ata Tepe Gençlik Merkezimizde; etüt merkezlerinden tiyatro salonlarına, yüzme havuzları ve spor alanları ile eğlence merkezine kadar birçok aktivite alanlarını içerisinde barındıran projemizin önümüzdeki aylarda ihalesini gerçekleştireceğiz. 15 bin gencimize hizmet verecek olan bu bölgede Süleymanpaşamızın yanı sıra Trakya bölgesinde yer alan gençlerimize de birçok branşta eğitimler verip, tesisimizden yararlanma imkanı sunacağız. Projemiz şehrimize, bölgemize, gençlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı