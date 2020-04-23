Trakya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri düzenlendi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Edirne'deki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Saraçlar Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Maske ve eldiven kullanan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uydu.

Törene, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve Milli Eğitim müdür yardımcıları katıldı.

Kırklareli

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, TBMM'nin açılışı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm yurtta kutlandığını söyledi.

Bugün ülke genelinde büyük gurur yaşandığını ifade eden Kalkan, TBMM'nin açılmasıyla esaret zincirinin kırıldığını, özgürlük ve bağımsızlık ile milletin egemenliğine dayalı yeni bir devletin yolunun açıldığını kaydetti.

Törene, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile protokol üyeleri katıldı.

Tekirdağ

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Maske ve eldiven kullanan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uydu.

Törene, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun ve Milli Eğitim müdür yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA