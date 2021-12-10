Trakya Birlik güreşçileri "İlyas Demiroğlu ve Adnan Yurdaer" turnuvasında 5 madalya kazandı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçileri, İstanbul'da düzenlenen "İlyas Demiroğlu ve Adnan Yurdaer" turnuvasında 5 madalya elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarıyer Spor Salonu'ndaki turnuvaya yıldızlar ve gençler yaş kategorilerinde 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

Turnuvaya 6 sporcu ile katılan kulüp, 125 kiloda Tuğberk Koç ile birincilik, Tayyip Aday ile ikincilik, 65 kiloda Gökay Can Ergül ile ikincilik, 57 kiloda Sina Aksakal ile ikincilik, Yunus Atalay ile üçüncülük ve 70 kiloda Şirin Kızmaz ile beşincilik elde etti.

Kulüp Başkanı Önder Yücel, güzel ve çekişmeli geçen turnuvadan sporcularının madalyalar ile dönmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Yeni sezon öncesi bu tarz turnuvaların olması sporcularımızın kendilerini görmeleri açısından oldukça iyi oluyor. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen yönetim kurulumuza ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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