Trakya Birlik güreşçileri "İlyas Demiroğlu ve Adnan Yurdaer" turnuvasında 5 madalya kazandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya Birlik güreşçileri "İlyas Demiroğlu ve Adnan Yurdaer" turnuvasında 5 madalya kazandı

Trakya Birlik güreşçileri
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçileri, İstanbul'da düzenlenen "İlyas Demiroğlu ve Adnan Yurdaer" turnuvasında 5 madalya elde etti.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçileri, İstanbul'da düzenlenen "İlyas Demiroğlu ve Adnan Yurdaer" turnuvasında 5 madalya elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarıyer Spor Salonu'ndaki turnuvaya yıldızlar ve gençler yaş kategorilerinde 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

Turnuvaya 6 sporcu ile katılan kulüp, 125 kiloda Tuğberk Koç ile birincilik, Tayyip Aday ile ikincilik, 65 kiloda Gökay Can Ergül ile ikincilik, 57 kiloda Sina Aksakal ile ikincilik, Yunus Atalay ile üçüncülük ve 70 kiloda Şirin Kızmaz ile beşincilik elde etti.

Kulüp Başkanı Önder Yücel, güzel ve çekişmeli geçen turnuvadan sporcularının madalyalar ile dönmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Yeni sezon öncesi bu tarz turnuvaların olması sporcularımızın kendilerini görmeleri açısından oldukça iyi oluyor. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen yönetim kurulumuza ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (2)

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır."

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title