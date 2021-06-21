Traktörün gösterge paneline gizlenen 4 kilo esrarı 'Tonaj' buldu

HATAY'da, traktörün gösterge paneline gizlenen, 24 plaka halinde 4 kilo 846 gram toz esrar, narkotik köpeği 'Tonaj' ile ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da, traktörün gösterge paneline gizlenen, 24 plaka halinde 4 kilo 846 gram toz esrar, narkotik köpeği 'Tonaj' ile ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Altınözü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi'nde askeri yasak bölgede seyir halindeki traktör ile uyuşturucu madde taşınacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine 'Tonaj' isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hacıpaşa Piyade Hudut Karakolu Komutanlığı ekipleri, traktörün gösterge panelimim alt kısmına gizlenen, 24 plaka halinde 4 kilo 846 gram toz esrar ele geçirdi. O.A., N.A., E.A. ve İ.A. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk