Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Sürücünün Yakınlarının Feryatları, Yürekleri Dağladı
Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, traktörde bulunan 1 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları görenleri üzdü.
Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybedip 1 kişi de ağır yaralanırken, traktörün altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.
TRAKTÖR, RÖMORKTAN KURTULUP, TAKLA ATTI
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Çaylan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Temel Kılıç idaresindeki römorku odun yüklü traktör, rampa aşağı inerken traktör römorktan kurtulup takla atarak yolun ortasına devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Temel Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan 70 yaşındaki Fahrettin Kuru ise ağır yaralandı.
YAKINLARININ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Kazada yaralanan yaşlı adam 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza yerine gelen ölen sürücünün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Kendini yerlere atan ölen sürücünün akrabaları güçlükle sakinleştirildiler. Temel Kılıç'ın cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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KABİNSİZ TRAKTÖRE BİNMEYİN LÜTFEN HANGİ MARKA MODEL OLURSA OLSUN DÜZ YOLDA BİLE DEVRİLİRCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sence trakfordemi hata veya römork ile bağlatı emniyet pimininim takılı oluşmasındaki takılı olsaydı traktör ayrılmazdıCevap Yaz Yayından Kaldır
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480 değil 640 bu hepsi sakat bu traktörlerin . bide önlem alınması lazım koruma gibi malzemenin bulunması lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu lanet traktorden aynısı amcamdada vardı oda oğluda buna benzer kazalar yaparak vefat ettiler.. fiat 480ler sakat traktorlerdirCevap Yaz 1 Yayından KaldırUSTA: BAŞINIZ SAĞOLSUN KARDEŞİM MEKANLARI CENNET OLSUN İNSAALLAHYayından Kaldır