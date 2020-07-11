Traktörün altında can veren muhtar köylüleri yasa boğdu
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Traktörün altında can veren muhtar köylüleri yasa boğdu

Traktörün altında can veren muhtar köylüleri yasa boğdu Bursa'nın ilçesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.

11.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:16

Traktörün altında can veren muhtar köylüleri yasa boğdu

BURSA - Bursa'nın ilçesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıpınar Mahallesinde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı 16 PK 767 plakalı traktörle süren Muhtar Münür Muyan (51), traktörün hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında alan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları ve mahalle sakinleri tarlaya akın etti. Ölüm haberini alanlar göz yaşlarına boğuldu. Münür Muyan'ın cansız bedeni savcının yerinde yaptığı incelemenin ardından Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Traktörün altında can veren muhtar köylüleri yasa boğdu

Kaynak: İHA

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