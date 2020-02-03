Traktörü ile şarampole yuvarlandı
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Traktörü ile şarampole yuvarlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

03.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:41
Traktörü ile şarampole yuvarlandı

'in ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit'in kırsal Mahallesinde erken saatlerde tarlasına gitmek isteyen İbrahim Düzgün traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Düştüğü yerde yaralanan Düzgün Edremit itfaiyesinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İhbarim Düzgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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