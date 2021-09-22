Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, yapım aşamasında olan otomobil yarış pistinde traktörle drift atarken devrilen aracın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, yapım aşamasında olan otomobil yarış pistinde traktörle drift atarken devrilen aracın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza 18.00 sıralarında, Cumayeri ilçesi Orta Mahalle'de Cumayeri Belediyesi tarafından yaptırılan otomobil yarışları pistinde meydana geldi. Uğur Geyin (18), yönetimindeki 81 DL 046 plakalı traktörle drift atarken, araç devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Uğur Geyin hayatını kaybederken, traktörde bulunan Mustafa Türedi yaralandı. Türedi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
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