Traktörde başlayan yangın bütün binayı sardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir çiftlik evinin garajındaki traktörde başlayan yangın evin tamamını sardı. 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Öğle saatlerinde Gölcük Ferhadiye Mahallesi'nde Zafer Kayabay'a ait olan çiftlik evinin garajındaki traktör bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İçerisinde ev, garaj ve samanlık kısmı bulunan yaklaşık 200 metrekarelik binanın tamamını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, acil sağlık ekipleri de alevlere müdahale etmek isterken kolundan yaralanan Nuran Kayabay ile dumandan etkilenen Zafer Kayabay ve Zafer Çelik'i ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı