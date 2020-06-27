Traktör şarampole uçtu muhtar ve ailesi ölümden döndü Traktör şarampole uçtu muhtar ve ailesi ölümden döndü Yaralılar ambulansa traktör römorkunda taşındı Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi.

Traktör şarampole uçtu muhtar ve ailesi ölümden döndü

Yaralılar ambulansa traktör römorkunda taşındı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Kaza mahalle muhtarı ve ailesi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ulaştepe mahalle muhtarı Şükrü Kırkıcı yönetimindeki 19 FB 118 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Kaza da sürücünün yanı sıra traktörde bulunan Hatice-Sadık-Şükrü Kırkıcı ve Recep Arslan yaralandı.

Ambulansa traktörle taşındılar

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün devrildiği bölgeye ambulans gidemeyince sağlık görevlileri, jandarma ve vatandaşlar tarafından kaza yerinden alınanyaralılar traktör römorkunda ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan muhtar anne,babası ve oğlunun göletin yakınında bulunan bağ evine gittikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA