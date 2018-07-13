Traktör Römorkundan Düşen Kişi Yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde balya yüklü römorktan düşen kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde balya yüklü römorktan düşen kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, tarlalardan topladıkları saman balyalarını besi çiftliklerine taşıyan Hasan Öcalan idaresindeki 58 HG 365 plakalı traktörün römorkunda bulunan Suriye'li Şahin Elşahin (31), telefon kablosuna takılarak düştü.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Elşahin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.