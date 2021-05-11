Traktör kazasında ölen Arda, toprağa verildi
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Traktör kazasında ölen Arda, toprağa verildi

Traktör kazasında ölen Arda, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL - Haberler | Güncel

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalıp, yaşamını yitiren Arda Göz'ün (13) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalıp, yaşamını yitiren Arda Göz'ün (13) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıkırı Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Yılmaz (62), torunu Arda Göz ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra traktörle ile ev gitmek için yola çıktı. Yahya Yılmaz yönetimindeki traktör, yokuş çıkarken geri kaçarak devrildi. Yılmaz'ın yaralandığı kazada, traktörün altında kalan torunu Arda Göz ise hayatını kaybetti. Yahya Yılmaz, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Arda Göz'ün cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.Karaisalı Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Arda Göz'ün cenazesi, Hacıkırı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Arda, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. 


Traktör kazasında ölen Arda, toprağa verildi
Traktör kazasında ölen Arda, toprağa verildi
Traktör kazasında ölen Arda, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

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