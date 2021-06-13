Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü
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Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Hakkı Ovatman - Haberler | 3. Sayfa

Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafo patlaması neticesinde yaşanan yangında bitişik haldeki 3 köy evi yanarak küle döndü.

Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafo patlaması neticesinde yaşanan yangında bitişik haldeki 3 köy evi yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi'ndeki trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. Çıkan yangın trafo yakınındaki kerpiç ahşap karışımı köy evlerinede sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 evi tamamen sardı. Yangına ilk önce köylüler müdahale edip söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanfına müdahale etti. Fakat 3 ev tamamen yanarak küle döndü.

Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü
Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü
Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü
Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakkı Ovatman

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