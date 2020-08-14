Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı
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Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı

Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğrayan Diş Doktoru Sena Koçak, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

14.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:24

Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğrayan Diş Doktoru Sena Koçak, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

Diş Doktoru Sena Koçak, Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı şahıs tarafından darp edildi. Koçak'ın aracı üzerine zıplayarak camını kıran zanlı, genç kadına yumrukla saldırdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası zanlı Emre E. gözaltına alındı.

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Sena Koçak, "İş yerimden çıktım evime ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Sinyalimi verip sağ tarafa doğru geçmeye çalıştım. O sırada kornaya yüklenmeye ve küfürler yağdırmaya başladı. Aracın camları açık olduğu için sesi geliyor. Durdum orada 'bana küfür edemezsin' dedim kendimi savundum. O sırada yanıma yanaşıp tekrar küfürleri şiddetlendirmeye başladı. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yanındaki bayanlar da arkadan küfür ediyorlar bana. Bir yandan tehdit ediyor öne geç göstereceğim sana. Önümüzü kesti ilerleyen yolda. İndi aracından üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. O sırada videoyu açmaya çalıştım. Sol kol tarafıma bir darbe aldım. Sonrasına zaten üstüme yürüyüp videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine darp yedim. Sonrasında eşarbımı tamamen çıkardı. Orada savunmasızdım. Kalabalık vardı ama tutamadılar. Arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı. Polisimiz gece yarılarına kadar ilgilendiler. Devletimize güveniyorum bu vahşetin önüne geçmek istiyorum. Bugün bana olan yarın başkasının kızına, eşine olacak" ifadelerini kullandı.

Hiçbir kadının ve hiçbir insanın bu şekilde bir muameleyi hak etmediğini söyleyen Koçak, "Ne yaparsam yapayım ki hiçbir suçum yok hiçbir şekilde bunu yapamaz. İnsanlık dışı, vahşet bu, magandalık. Günümüzde zaten kadına yönelik sıkıntıları biliyorsunuz. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa bu tarz insanları ellerini kollarını sallaya sallaya İstanbul'da gezmemeleri. Orada bana bıçak çekebilir, canıma kast edebilirdi, yaralayabilirdi. Hiçbiri gözümün önüne gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi aklıma. Haberde adını duyduğumuz şiddet gören kadınlar geldi" şeklinde konuştu.

Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Koçak, "O salınırsa can güvenliğimiz garantisini kim verecek. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bir insana bu davranışı sergilemesinler" şeklinde konuştu.

(Selim Bayraktar/İHA)

Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı

Kaynak: İHA

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