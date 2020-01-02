: Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı

02.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:54

Malatya'da üretilen ve Trabzon'da bir elektrik santralinde kullanılacak olan dev buhar kazanı, karayolu ile Trabzon'a götürülmek üzere yola çıkartıldı. İki gün önce Malatya'dan yola çıkan kazanın geceleri taşınmasına izin verilmezken, kazanı taşıyan tır 248 kilometre yol katedip Sivas'a ulaştı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas'a ulaşan kazanı taşıyan tır, günün ilk saatlerinde Trabzon'a hareket etti. 5 metre 80 santim genişliğe, 4 metre 30 santim yüksekliğe ve 17 metre uzunluğa sahip yaklaşık 30 ton ağırlığındaki kazanı trafikte görenler gözlerine inanamadı. Yolun her iki şeridine de taşan kazan kontrollü bir şekilde taşınırken, tırın Pazar günü Trabzon'a varması planlanıyor.

"ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETECEK"

Dev buhar kazanını taşıyan tırın şoförü Selim Dönmez, "Buna biyoelektrik santrali diyorlar. Malatya'dan Trabzon Belediyesine gidiyor. 5.80 metre genişliği, 4.30 metre yüksekliği var. 17 metre de uzunluğu var. Bu çöpten elektrik üretecek. Dün yola çıktık" şeklinde konuştu.

"KANUNEN GECE GÖTÜREMİYORUZ"

Muhtemelen Pazar günü varacaklarını dile getiren Dönmez, "Bu 30 ton ve yan parçası. Ana kazanı da 110 ton civarıdır. Götürmek zor oluyor. Bazı vatandaşlar acele ediyor. Eskortumuz olduğu için telsizlerle anlaşarak koordineli bir şekilde gidiyoruz. Gece gidemiyoruz. Gündüz gidebiliyoruz. Kanunen gece götüremiyoruz, gece karanlıkta riskli oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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