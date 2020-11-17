Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı
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Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı

17.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:40
Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı

İngiltere'de trafik kontrolünde durdurulan hemşireden gelen koku üzerine yapılan aramada, kadının çantasında maymun tozu ismi verilen uyuşturucu madde bulundu. Polis merkezine götürülen hemşirede yapılan detaylı arama sonucunda kadının cinsel organından poşetin içine koyulmuş 27.3 gram eroin çıktı.

İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde yaşayan 25 yaşındaki hemşire Lauren Colclough, aracı ile giderken polis tarafından durduruldu. Polis memuru, çantasında uyuşturucu bulunan hemşireyi polis merkezine götürdü.

CİNSEL ORGANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis merkezinde yapılan üst aramasında Lauren'in çantasında bulunan maymun tozunun yanı sıra cinsel organında poşetin içine koyulmuş 27.3 gram eroin bulundu. Mahkeme hemşireye 8 ay hapis cezası verdi. Cezası iki yıl ertelenen hemşire bu süre zarfında aynı suçu işlerse cezasını çekmek için cezaevine yollanacak.

40 GÜNLÜK REHABİLİTASYON UYGULANACAK

Lauren, polise verdiği ifadede maymun tozu kullanmadığını ama her gün eroin kullandığını söyledi. Mahkeme hapis cezasının yanı sıra Lauren'e 40 günlük bir rehabilitasyon tedavisi uygulanmasına karar verdi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 15:40:16. #1.15#
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