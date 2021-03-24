Trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor
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Trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor

24.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:44
Trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen 7. Büyük Olağan Kongresi'nden dönen Döğücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapakpınar mevkisinde su kanalına çarptı.

Kazada, Döğücü ve eşi Salih Döğücü ile şoför Yunus Aksu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza anında araçta bulunan Döğücü ve eşi Salih Döğücü ile şoför Aksu'nun durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yiyit, Döğücü ve eşinde kaza nedeniyle oluşan küçük çaplı kırıkların istirahat ve korseyle tedavi edilebileceğini belirterek, kısa sürede taburcu olabilecekleri bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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