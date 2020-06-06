Trafik kazasında ölen karı koca son yolculuğuna uğurlandı Memleketlerine giderken geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını kaybeden karı koca Akyazı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Memleketlerine giderken geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını kaybeden karı koca Akyazı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinden memleketleri Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Demirci çiftinin içinde bulunduğu Cemil Karacay idaresindeki 54 EP 833 plakalı hafif ticari araç, Giresun'un Tirebolu ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda İbrahim Söylemez'in kullandığı 60 KY 911 plakalı emniyet şeridinde park halindeki lastiği patlamış tıra çarpmış, meydana gelen kazada ticari araçtaki Kemal Demirci olay yerinde, eşi Ayşe Demirci ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sürücü ise yaralanmıştı. Kazada ölen Akyazılı Demirci çiftinin cenazesi, Girsun'dan Akyazı'ya getirildi. Demirci çifti için İnönü Mahallesi'ndeki evlerinin önünde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Demirci çifti, yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA