Trafik Kazasında Yürek Yakan Detay! Ölen Babasının Elini Öpüp Helallik İstedi

Kaza, Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mh., Turgut Özal Bulvarı'nda saat 23:00 sıralarında meydana geldi.

KIZININ EVİNDEN ÇIKMIŞ KENDİ EVİNE GİDİYORDU

Cemil İba (62) evine gitmek için kızının evinden ayrılıp yola çıktı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LH 5183 plakalı otomobil hızla İba'ya çarptı. Çarpan araç ise çarpmanın etkisiyle orta refüje çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri geldiğinde ise İba'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLEN BABASININ ELİNİ ÖPÜP HELALLİK İSTEDİ

Yaşlı adamın çocukları olay yerine geldiğinde ise babalarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirip gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada Cemil İba'nın kızı, babasının elini öpüp helallik isterken oğlu ise kendisini yola atıp baygınlık geçirdi.

"ARAÇ ÇOK HIZLI GELİYORDU"

Bir görgü tanığı ise, "Araç çok hızlı geliyordu. Bizler fren sesini duyduk" diye konuştu. Cemil İba'nın cenazesi incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.