Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara yönüne seyreden Ferit Köse idaresindeki 81 FK 888 plakalı minibüs ile Mehmet Bakan idaresindeki 81 BM 088 plakalı otomobil Gökçeköy mevkisinde çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsteki Neşe Köse, Özden Güler, Gülşah Güler ve Ayça Kilbahri (8) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.